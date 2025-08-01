Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Türkiye genelindeki marketlerde, 12 saate yaklaşan yoğun mesailer ve ağır iş yükü, çalışanları adete tüketiyor. Market çalışanlarının yaşadığı zorluklar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle bir kez daha gündeme taşındı.

AYAKTA DURAMIYOR, BAYILIYORLAR

Sosyal medyada yayılan videolarda, yorgunluktan ayakta duramayan ve baygınlık geçiren market çalışanlarının görüntüleri izleyenleri öfkelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde, ülkenin ünlü olan zincir marketlerinden birinde görev yapan bir kadın kasiyerin, yorgunluk nedeniyle işine devam edemediği ve fenalaştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Market çalışanlarının gün içerisinde kasada oturması yasak, cep telefonları ise soyunma odasında tutuluyor.

BAYILIRKEN KAFASINI VURDU

Ortaya çıkan bir başka videoda ise, yoğun tempoya dayanamayan bir kadın çalışanın, kasada görev yaptığı esnada bayıldığı ve kafasını vurduğu görüldü. Görüntüler, düşük maaşlar ile ağır koşullar altında çalıştırılan market çalışanlarının yaşadığı zor şartları bir kez daha gözler önüne serdi.