Sosyal medya bunu konuşuyor: Günlerdir yağan yağmurun sebebiyle alakalı çarpıcı iddia!

Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava günlerdir devam ediyor. Özellikle İstanbul'da kesintisiz bir şekilde devam eden yağmurlar hayatı olumsuz etkilerken, etkili olan yağmurların sebebi hakkında sosyal medyayı karıştıran bir iddia öne sürüldü. İddiaların odağında ise hiç beklenmedik bir olay var: İran savaşı... İşte sosyal medyanın konuştuğu o iddia ve detayları!

Başta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm yurtta sağanak yağış günlerdir etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'da 3 gündür kesintisiz bir şekilde yağmur yağarken, vatandaşlar da duruma oldukça şaşırdı. İstanbul için 'İngiltere' benzetmesi bile yapılırken sosyal medyada ortaya atılan bir iddia fazlaca konuşuldu.

ÇOK KONUŞULAN İDDİA: 'YAĞMURLARIN SEBEBİ İRAN SAVAŞI'

Sosyal medyada kullanıcılar, İran savaşını sebep göstererek Körfez ülkelerine giden yağmur bulutlarının hava saldırıları nedeniyle gidemediğini iddia etti.

Hava sahasında savaş olan Arap ülkelerinin artık eskisi gibi bulut tohumlayamadığı iddiaları da ortaya atıldı.

BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ?

Onedio'da yer alan habere göre, Körfez ülkelerinin (özellikle Birleşik Arap Emirlikleri) yıllardır kullandığı Bulut Tohumlama (Cloud Seeding) adı verilen bir teknoloji mevcut. Ancak bu sistem iddia edildiği gibi bir 'mıknatıs' veya 'toplama ağı' değil.

Bu sistem havada hiç bulut yokken yağmur yağdıramaz veya dünyanın başka bir yerindeki nemi kendisine çekemez. Sadece tepedeki bulutun verimini artırabilir.

Savaşlar yerel hava kirliliğine veya toz fırtınalarına neden olabilir, ancak bir bölgenin tüm yağışını başka bir bölgeye (örneğin İran veya Türkiye'ye) 'kaçıracak' kadar büyük bir atmosferik müdahaleye sahip değildir. Atmosferik olaylar jet akıntıları, basınç sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç) ve deniz suyu sıcaklıkları gibi devasa küresel dengelerle yönetilir.

