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Sosyal medya bunu konuşuyor! Toprağın altındaki ölü köpekleri beddua ederek çıkarmaya çalıştılar: Bölgede alarm verildi

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Ufuk Dağ

Bursa'da akılalmaz olay. Bir grup hayvansever hastalık ve kuduz nedeniyle ölen köpekleri topraktan elleriyle kazıyarak çıkarmaya çalıştı. Bir başka kişi ise o anları kayda alarak köpekleri gömenlere beddua etti. Oluşan risk nedeniyle Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girmek zorunda kaldı ve alarm verildi. Gündem olan görüntüler sosyal medyada da kendine geniş yer buldu.

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan başıboş köpek sorunu, farklı başlıklarla gündem olmaya devam ediyor. Hükümetin attığı yeni adımlarla birlikte, bu sorun Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek yasal zemine oturtuldu.

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TARTIŞMA YARATAN MADDELER

Sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından toplanarak rehabilitasyon merkezlerinde barındırılması ve tedavi edilmesi mümkün olmayan saldırgan köpeklerin uyutulması gibi maddeleri içeren yasa, bazı kesimlerin hedefi oldu.

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KÖPEK CESETLERİNİ MEZARDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Bursa’da yaşanan son olay ise sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Bir grup hayvansever, tedavi edilemediği için hayatını kaybeden köpeklerin gömüldüğü alana gitti. Ensonhaber'de yer alan habere göre şahıslar, gömülen ölü köpekleri mezardan çıkararak, ağıtlar eşliğinde taşımak istedi.

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HAKARETLER YAĞDIRDILAR

O anları kayıt altına alan bir hayvanseverin ve köpekleri çıkarmaya çalışan kişinin video boyunca, "Hepimizi bu vebale ortak ettiler, Allah'ın belaları, ahlaksızlar, Kendinizi gömün buraya" dedikleri duyuldu.

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KUDUZDAN ÖLEN KÖPEKLERİN MEZARLARINI KAZDILAR

Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını elleriyle kazan şüphelilerin görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.

Olayın ardından yapılan çalışmalarda şüphelilerin izinsizce yaptığı kazının ardından, bulaşıcı hastalık riski nedeniyle Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girdi.

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Anahtar Kelimeler:
kuduz Bursa sokak hayvanları
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