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Sosyal medya fenomeni Meltem öldürülmüştü! Yeni gelişme: Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2025 20:37
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Aydın'da sosyal medya fenomeni Meltem’in öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma, olayın ardından Menteşeli'nin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya fenomeni Meltem öldürülmüştü! Yeni gelişme: Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

Olay, dün, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

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EŞİNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanlık bölgelerde ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

KADINA ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel'de kendi sosyal medyasında yaptığı paylaşımında, "İlçemizde yaşanan bu acı olay hepimizi derinden sarsmıştır. Bir kadının hunharca öldürülmesi, toplum olarak hepimizin yüreğinde derin bir yara açmıştır. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve asla kabul edilemez. Bizler, kadınların hayatlarının kıymetli olduğunun bilincindeyiz ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye, bu uğurda ses yükseltmeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden Meltem Menteşeli'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.

Kaynak: DHA

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cinayet kadın cinayeti Aydın
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