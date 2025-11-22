HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sosyal medya fenomeni Sevim Alan’ın Ataşehir’deki güzellik merkezine silahlı saldırı

Sosyal medya fenomenleri gündemden düşmüyor. Son olarak Ataşehir’de Sevim Alan Güzellik Merkezi’ne motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medya fenomeni Sevim Alan’ın Ataşehir’deki güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir’deki Sevim Alan Güzellik Merkezi’nde yaşanan olay bölgede büyük panik yaşattı. Olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi’nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Sosyal medya fenomeni Sevim Alan’ın Ataşehir’deki güzellik merkezine silahlı saldırı 1

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medya fenomeni Sevim Alan’ın Ataşehir’deki güzellik merkezine silahlı saldırı 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtiraf sonrası uzmanlar açıkladı: "Panzehiri yok! Saniyeler içinde öldürür"İtiraf sonrası uzmanlar açıkladı: "Panzehiri yok! Saniyeler içinde öldürür"
Evdeki büyük tehlike: “Ölüme kadar gider”Evdeki büyük tehlike: “Ölüme kadar gider”

Anahtar Kelimeler:
Ataşehir güzellik merkezi Sosyal medya fenomeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.