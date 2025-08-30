HABER

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

Meksika'da yaşayan sosyal medya fenomeni Ferrer Garibay ile ailesi bir kamyonetin kasasında ölü olarak bulundu. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu
Cansu Akalp

Meksika’nın Guadalajara kentinde, sosyal medya fenomeni Ferrer Garibay ile eşi ve iki çocuğu bir kamyonetin kasasında ölü olarak bulundu.

Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir araca ilişkin ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kamyonetin içinde dört kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölenlerin TikTok fenomeni Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea ile 13 ve 7 yaşındaki çocukları olduğu tespit edildi.

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu 1

BİRKAÇ AY ÖNCE TAŞINMIŞLARDI

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu 2

Yerel basında yer alan bilgilere göre Garibay, birkaç ay önce ailesiyle birlikte Michoacán eyaletinden Guadalajara’ya taşınmıştı. Cinayetin, ailenin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği ve bir kartel saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

