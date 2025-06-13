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Sosyal medya fenomenleri gözaltına alınmıştı: Yerlikaya'dan 'Yasa dışı bahis' açıklaması!

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Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "36 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik dün düzenlediğimiz operasyonumuzda; 104 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "36 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik dün düzenlediğimiz operasyonumuzda; 104 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürülmüştü.

Soruşturmalar kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucu aralarında Kemal Can Parlak, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya isimli fenomenlerin de bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, daha sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek hazır edilmişti.

12 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aralarında Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören’in de bulunduğu 12 şüpheli, Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından ‘kişileri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı', 'imza atmak' ve 'güvence bedeli yatırmak' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.

(İHA)

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Ali Yerlikaya
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