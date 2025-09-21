HABER

Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Herkesin başına gelebilir: "Beni düşürdüler, başkaları düşmesin"

Enes Çırtlık

Sosyal medya dolandırıcılığının adresi bu kez Bursa oldu. 73 yaşındaki Ersin Aşka, sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ ile ünlülerin konuşturulduğu sahte yatırım hesabına kandı. 10 bin 200 TL'lik işlem yapan Aşka, e-Devlet şifresi istenince dolandırıldığını anladı ve hemen karakola koştu.

Pes dedirten olay, Bursa merkezde yaşandı. Sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ teknolojisiyle ünlü isimlerin konuşturulduğu yatırım videolarına inanan 73 yaşındaki Ersin Aşka, bütün birikiminden 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı. Kısa sürede kâr bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi. Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikâyette bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

