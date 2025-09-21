Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Herkesin başına gelebilir: "Beni düşürdüler, başkaları düşmesin"

Pes dedirten olay, Bursa merkezde yaşandı. Sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ teknolojisiyle ünlü isimlerin konuşturulduğu yatırım videolarına inanan 73 yaşındaki Ersin Aşka, bütün birikiminden 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı. Kısa sürede kâr bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi. Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikâyette bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)