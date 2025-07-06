Sosyal medya Manavgat'ta kaçan aslanı konuşuyor! "Her şey kolaymış gibi..."

Mavangat'ta gece oldukça hareketli geçti. Saat 02.00 sıralarında hayvan parkındaki kafesinden kaçan Zeus isimli aslan, 53 yaşındaki Süleyman Kır'la yaklaşık 3 saat sonra karşılaştı. Kır'ı ağır yaralayan aslanı arama çalışmaları hala devam ediyor.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Zeus’un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı. Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı. Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

"ASLAN KAÇMIŞ, EVDEN ÇIKMAYIN"

Sabah saatlerinde aslanla karşılaşan Faruk Zeybek, "Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım" dedi.

SOSYAL MEDYA BU OLAYI KONUŞUYOR!

Sosyal medya kullanıcılarının aslanın kaçmasıyla alakalı yaptıkları yorumlar şu şekilde:

Adam yıllar sonra bana aslan saldırdı dese ziyaaa derler :) bu çiftçilerin suçu ne.

Türkiye'de aslan saldırısına uğramak... Olmayacak şeyler gerçekleşiyor. Umarım iyileşir çiftçimiz.

Aslan nasıl kaçar arkadaş ya?

Bir çiftçiyi ağır yaralayan bir aslan serbestse, bu sadece hayvan değil halk güvenliğidir!

Uzaylılar da gelse kurtulsak, nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz.

Ben de esaretten kurtulsam ilk insanlara saldırırdım.

Nedir ya bu çiftçinin çektiği bu ülkede yeter artık.

Başka ülke de yaşayamam .Her gün atraksiyonlu.

Ülkede her şey normal gibi.

Abi de bahtsız bedevi gibiymiş.

Hayvanat Bahçesi Müdürü ve Personelleri İncelemeye Alınmalı. Nasıl Kaçabiliyor.

İcardi’dir o ! Aşkın Olayım açın sakinleşir.

Akrabalarıma gitmesi dileği ile.

Bölgede sık sık anons yapsınlar camilerden duyursunlar şakası olmaz bu işin herkesin haberi olsun. Çoluk çocuğu yemeden yakalanır umarım.