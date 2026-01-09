HABER

Sosyal medya onu konuşuyor! 9 polis ancak kontrol altına alabildi

Doğukan Akbayır

Guetemala'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi bir aracı elindeki cisimle hurdaya çevirdi. Edil Manuel Calderon Casasola ismindeki şahsın polis tarafından gözaltına alınırken sosyal medyaya düşen görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. 9 polis Casasola'yı güçlükle devirebildi ve gözaltına alındı. Casasola için sosyal medyada 'Hulk' benzetmeleri yapıldı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde psikolojik sorunları olduğu ve tedavi görüğü belirtilen 35 yaşındaki "Altın Horoz" lakaplı Edil Manuel Calderón Casasola çevredeki vatandaşlara ve araçlara saldırdı.

OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ

Öte yandan elindeki sopalar ile bir aracı adeta hurdaya çevirdiği görüldü.

9 POLİS CASASOLA'YI ANCA KONTROL EDEBİLDİ

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı kontrol etmekte zorlandı. Paylaşılan videoda, şahsın çevreye saldırgan tavırlar sergilediği, polsilerin müdahalesine uzun süre direndiği anlar yer aldı. Görüntülerde birkaç polisin şahsı ayaklarından tutarak yere devirdiği, diğerlerinin ise kelepçe takabilmek için yoğun çaba harcadığı görüldü.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videonun paylaşılmasının ardından kullanıcılar, gözaltı anlarını ve müdahalenin zorluğunu yorumlarla gündeme taşıdı.

Guatemala
