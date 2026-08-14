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Sosyal medya üzerinden organize suç örgütünü öven şahıs gözaltına alındı

Yatağan’da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden organize suç örgütünü öven şahıs gözaltına alındı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden organize suç örgütünü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı ve silah içerikli görüntüler yayınladığı tespit edilen Y.K. isimli şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmada, Y.K.’nin sosyal medya hesapları üzerinden organize suç örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı ve silah paylaşımında bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin ikametinde ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan Y.K. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yatağan
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