Sosyal medya yasağı Başbakan Oli'ye istifa getirdi: Nepal'de ortalık karıştı

Nepal’de geçtiğimiz hafta verilen sosyal medya yasağının ardından başlayan protestoların şiddet olaylarına sahne olmasının ardından Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti.

Sosyal medya yasağı Başbakan Oli'ye istifa getirdi: Nepal'de ortalık karıştı

Nepal’de geçtiğimiz hafta verilen 26 sosyal medya platformunun engellenmesi kararının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Hükümete büyük tepkinin gösterildiği protesto gösterileri devam ederken, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti. Khadga Prasad Sharma Oli yaptığı açıklamada, mevcut krize anayasal bir çözüm yolu açmak amacıyla istifa ettiğini belirtti.

Bugün erken saatlerde toplanan öfkeli kalabalık Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutları ateşe verirken, birçok üst düzey siyasetçinin konutlarını da tahrip etti. Göstericiler, siyasi parti merkezlerini de hedef aldı.

NEPAL İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, dün yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X, WhatsApp uygulamalarının da aralarında bulunduğu 26 büyük sosyal medya platformu geçtiğimiz hafta ülkede erişime kapatılmıştı. Başkent Katmandu ve pek çok şehirde yasak haberinin yayılmasıyla başlayan "Gen Z Protestoları" şiddet olaylarına sahne olmuştu. Gösterilerde, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı bldirilmişti. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, gelişmeler üzerine hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Nepal
