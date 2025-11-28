Sosyal medyada Adnan Oktar Suç Örgütü'nü öven 450 hesaba erişim engeli

Sosyal medya ve internet üzerinden Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik suçu ve suçluyu öven içerikler üreten 450 sosyal medya internet adresine erişim engeli getirildi. Kararı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME" SUÇU

Duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Adnan Oktar Suç Örgütü' lideri hakkında sosyal medya ve internet üzerinden yapılan paylaşımlar ile Suçu ve Suçluyu Övme suçuna ilişkin soruşturma başlatılmıştır.

450 SOSYAL MEDYA HESABI VE İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosunca 5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan talep neticesinde ilgili Hakimlik tarafından toplamda 450 adet sosyal medya hesabı ile internet adresine yönelik erişim engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler tititzlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."