Sosyal medyada dikkat çeken Kılıçdaroğlu tepkisi! CHP'li Datça Belediyesi eski genel başkanı istemedi: "Maalesef doluyuz"

Türkiye'de siyasi gündemin en önemli başlıklarından biri CHP'nin kurultay davası oldu. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrası başlayan yargı süreci 30 Haziran’da kritik bir duruşmayla devam edecek. Kurultayın iptali talebiyle açılan davanın sonucu merakla beklenirken, CHP içinde de büyük bir tartışma yaşanıyor.

"ÇAĞRI HEYETİ OLSUN, DEMOKRATİK YARIŞIN ÖNÜ AÇILSIN"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda partinin başına geçeceği yönünde açıklamalar yaparken, CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu eleştirdi. Özel, "Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, çağrı heyeti var. Onda da 40 gün içinde seçim yapılır yazıyor. Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir. Parti birinci partiyken, partinin başına seçimsiz gelip, milletvekillerini ihraç edip, 2 yıl partiyi yönetmek falan... Çağrı heyeti olsun, demokratik bir yarışın önü açılsın, çok daha doğru bu" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ

CHP tabanında ise Kılıçdaroğlu'nun bu tutumuna karşı rahatsızlık oluşmuş durumda. Bazı isimler ve seçmenler Kılıçdaroğlu'na destek verirken, büyük bir çoğunluk Kılıçdaroğlu'na karşı başta sosyal mecralarda olmak üzere tepki gösteriyor.

"KILIÇDAROĞLU BU SAÇMALIKTAN VAZGEÇERSE DATÇA'DA TATİL HEDİYE EDECEĞİM"

Sosyal medyada bununla ilgili dikkat çeken bir olay da yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" şeklinde paylaşım yaptı.

CHP'Lİ DATÇA BELEDİYESİ KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMEDİ: "MAALESEF DOLUYUZ"

CHP'li Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından ise çok konuşulacak bir cevap geldi. Belediye Kılıçdaroğlu'nun Datça'ya istemedi ve "Maalesef doluyuz" cevabı verildi.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Davanın temel talebi olan “mutlak butlan”, hukuken kurultayın baştan itibaren yok sayılması, alınan tüm kararların geçersiz sayılması anlamına geliyor. Eğer mahkeme bu yönde karar verirse, Özgür Özel başkanlığındaki yönetim 'hukuken hiçbir geçerliliği olmayan' bir yapı haline gelecek ve partinin yeniden kurultaya gitmesi gündeme gelebilecek. Ayrıca, bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi de talep ediliyor.