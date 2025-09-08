HABER

Sosyal medyada erişim sorunu: Twitter, Instagram, YouTube ve TikTok neden açılmıyor?

X (Twitter), Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bir erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. WhatsApp ve Telegram ise sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun olduğu kaydedildi. İşte detaylar…

Sosyal medyada erişim sorunu: Twitter, Instagram, YouTube ve TikTok neden açılmıyor?

Türkiye genelinde sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyor. Sorun saat 23.30 civarında yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcı, sosyal medya platformlarına giriş yapamıyor. Twitter, İnstagram, Youtube, TikTok gibi sosyal medya platformlarına giren kullanıcılar sorun yaşamaya başladı.

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanan gerginlik sonrasında erişim kısıtlaması mı getirildi? CHP’li isimlerden yapılan açıklamalarda partililer sokağa davet edilmişti.

X, INSTAGRAM, YOUTUBE VE TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

EngelliWeb'in aktardığına göre, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor. WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun bildiriliyor.
