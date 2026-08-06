Sosyal medyada gündem olan akıma AK Parti Gençlik Merkezi de katıldı

Sosyal medyada "İşim var birazdan geliyorum anne" paylaşımları yeni bir akım oluşturdu.
Jandarma Genel Komutanlığı 5 Ağustos'ta “İşim vay... Biyazdan geliyoyum anne.." ifadesine yer vererek bir paylaşımda bulunmuştu.
"İşim vay... Biyazdan geliyoyum anne... 🙂🚀" pic.twitter.com/wUX3fe0ske— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 5, 2026
Bu akıma AK Parti Gençlik Merkezi de katıldı. Sosyal medyadan bu paylaşım yapıldı:
İşim vay biyazdan geliyoyum anne!🙂🚀 pic.twitter.com/ftQNhmPhgA— AK Gençlik (@AKGenclikGM) August 6, 2026
Okuyucu Yorumları 0 yorum