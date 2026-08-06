HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sosyal medyada gündem olan akıma AK Parti Gençlik Merkezi de katıldı

Sosyal medyada "İşim var birazdan geliyorum anne" paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Bu akıma son olarak AK Parti Gençlik Merkezi de katıldı

Sosyal medyada gündem olan akıma AK Parti Gençlik Merkezi de katıldı

Sosyal medyada "İşim var birazdan geliyorum anne" paylaşımları yeni bir akım oluşturdu.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PAYLAŞMIŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı 5 Ağustos'ta “İşim vay... Biyazdan geliyoyum anne.." ifadesine yer vererek bir paylaşımda bulunmuştu.

AK GENÇLİK DE AKIMA KATILDI

Bu akıma AK Parti Gençlik Merkezi de katıldı. Sosyal medyadan bu paylaşım yapıldı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YSK’dan dikkat çeken Yeni Parti kararıYSK’dan dikkat çeken Yeni Parti kararı
Evde, işte ve kampta ideal kahve keyfi: Stanley Mug indirimdeEvde, işte ve kampta ideal kahve keyfi: Stanley Mug indirimde

Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.