Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, vatandaşların tepkisini çekti. İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı lüks bir oto galerideki kahvaltıya katıldı.

LÜKS ARAÇLAR VE KAHVALTI MASASI TEPKİ ÇEKTİ

Lüks araçların gösterişli bir kahvaltı masasının yer aldığı görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Bazı kullanıcılar bu durumu normal karşılarken, bazıları da ekonomik duruma dikkat çekip bir belediye başkanının böyle bir durumun içinde olmaması gerektiğini savundu.

"DÜN SABAHTAN BERİ KAHVALTI YAPMIYORUM SENİN KAHVALTIN İÇİN"

Arı'nın videoda "Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için" dediği de duyuldu. Öte Yandan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama geldi.

O yorumlardan bazıları ise şu şekilde: