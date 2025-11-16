HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri'de lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltı ile gündeme geldi. Lüks araçların da yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Arı tepkilerin hedefi oldu. Öte yandan Arı'nın videoda "Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için" dediği duyuldu.

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu
Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, vatandaşların tepkisini çekti. İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı lüks bir oto galerideki kahvaltıya katıldı.

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu 1

LÜKS ARAÇLAR VE KAHVALTI MASASI TEPKİ ÇEKTİ

Lüks araçların gösterişli bir kahvaltı masasının yer aldığı görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu 2

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Bazı kullanıcılar bu durumu normal karşılarken, bazıları da ekonomik duruma dikkat çekip bir belediye başkanının böyle bir durumun içinde olmaması gerektiğini savundu.

"DÜN SABAHTAN BERİ KAHVALTI YAPMIYORUM SENİN KAHVALTIN İÇİN"

Arı'nın videoda "Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için" dediği de duyuldu. Öte Yandan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama geldi.

O yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu 3

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu 4

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu 5

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu 6

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgeyi kar kaplayacak! 3 ile sarı kodlu uyarı: Çok fena geliyorO bölgeyi kar kaplayacak! 3 ile sarı kodlu uyarı: Çok fena geliyor
Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayıAnkara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı

Anahtar Kelimeler:
Rasim Arı Belediye başkanı Nevşehir İYİ Parti kahvaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.