Sosyal medyada gündem oldu: 'GTA 6 için 7 ay önceden işyerinden izin aldı'

Sosyal medyada viral olan bir iddiaya göre, bir kişi kasım ayında çıkacak olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için işyerinden tam 7 ay öncesinden 2 haftalık izin talebinde bulundu.

Enes Çırtlık

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi yaklaştıkça hayranların heyecanı da katlanarak artıyor. Bu heyecana yönelik son bir iddia, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) gündem oldu.

"GTA 6 İÇİN 2 HAFTALIK İZİN ALDI" İDDİASI!

X'te @SaycheeseDGTL adlı hesabın iddiasına göre, bir kişi, 19 Kasım 2026'da çıkacak olan GTA 6'ya hazırlanabilmek için işinden 2 haftalık izin aldı. Söz konusu izin talebi, oyunun çıkışına tam 7 ay kala yapıldı.

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Paylaşıma eklenen ve izin talep formuna ait olduğu öne sürülen görsel kısa sürede etkileşim aldı.

Ancak bu iddianın bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Paylaşımı yapan hesap, genellikle viral içerik paylaşan bir sosyal medya hesabı niteliğinde; söz konusu kişinin kimliği, çalıştığı şirket veya izin talebinin gerçekliğine dair herhangi bir belge veya teyit bilgisi bulunmuyor. Paylaşım yalnızca bir ekran görüntüsüyle sınırlı kaldı

Dolayısıyla haber, doğrulanmış bir gerçeklikten çok, GTA 6 etrafındaki küresel heyecanın sosyal medyadaki yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

GTA 6, 19 KASIM 2026'DA ÇIKIYOR

Rockstar Games'in uzun süredir geliştirdiği Grand Theft Auto VI, daha önce iki kez ertelendi. Önce 2025 sonbaharından Mayıs 2026'ya, ardından 19 Kasım 2026'ya ertelenen oyun, Leonida eyaletinde geçecek ve modern Vice City'ye dönüşü konu alacak. Baş karakterler Jason ve Lucia ile oyuncular yepyeni bir dünyaya adım atacak.

MİLYONLARCA KİŞİ İZİN ALABİLİR!

GTA 6 için izin alma eğilimi aslında yeni değil. Daha önce GTA BOOM adlı hayran sitesinin yaptığı bir araştırma, oyunun çıkışıyla birlikte dünya genelinde milyonlarca çalışanın işinden izin alabileceğini, bunun özellikle ABD'nin Florida ve Nevada eyaletlerinde yoğunlaşabileceğini ortaya koymuştu. "7 ay önceden izin" iddiası da bu küresel heyecanın sıra dışı bir yansıması olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbullular o güne dikkat: Hava 10 derece soğuyacak! İstanbullular o güne dikkat: Hava 10 derece soğuyacak!
23 Nisan'da minikleri sevindirecek hediye önerileri burada!23 Nisan'da minikleri sevindirecek hediye önerileri burada!

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

