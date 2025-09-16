HABER

Sosyal medyada gündem oldu! 'İstanbul'da otopilot modunda kontrolden çıkan Tesla' videosu yürekleri ağızlara getirdi

Enes Çırtlık

İstanbul’da kaydedildiği öne sürülen bir video, sosyal medyada gündem oldu. Avrasya Tüneli girişinde çekildiği iddia edilen görüntülerde Tesla marka elektrikli otomobilin otopilot modundayken kontrolden çıktığı öne sürüldü. Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken, o anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Otonom sürüş teknolojileri, otomotiv sektörünün geleceği olarak görülse de zaman zaman yaşanan kazalar ve tartışmalı videolar bu teknolojilere yönelik soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. İddiaya göre son örnek ise İstanbul’dan geldi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN VİDEO!

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede gündem oldu. İstanbul’da Avrasya Tüneli girişinde kaydedildiği iddia edilen videoda, Tesla marka elektrikli otomobilin otopilot modundayken kontrolden çıktığı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Söz konusu videoda aracın şeridine girmek isteyen başka bir araç sonrası kaçınma manevrası yapıp aniden hızlandığı, hareket ettiği ve şerit değiştirdiği, bir anda savrularak çevredeki trafiği tehlikeye soktuğu görülüyor.

Sosyal medyada aracın otopilottayken kontrolden çıktığı iddia ederken, bazı kullanıcılar ise bunun sürücü hatasından kaynaklandığını savundu.

Yalnızca sosyal medyada paylaşılan görüntü ve kullanıcı yorumlarına dayanan olayın ardından araç ve sürücüye dair resmi bir açıklama yapılmadığı için kazanın boyutları ya da olası bir yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

