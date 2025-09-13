HABER

Sosyal medyada gündem oldu! MHP lideri Bahçeli boks eldiveni ile poz verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

Recep Demircan

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde önemli bir görüşme gerçekleşti. Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter eşliğinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Ziyarete dair bilgileri Yönter, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Yönter paylaşımında, “Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

BOKS ELDİVENİYLE POZ VERDİ

Görüşme sonrası Devlet Bahçeli, Yönter ve Avni Yıldırım birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bahçeli'nin boks eldiveniyle poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.

