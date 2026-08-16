Sosyal medyada örgütlenip binlerce insan sınıra doğru ilerledi! İspanya'nın Fas sınırı yine tehlikede

Ağustos ayının başında tüm dünya İspanya'nın Ceuta kentine Fas'tan geçen düzensiz göçmenleri konuşmuştu. 60 binden fazla kişi sınırı kara veya deniz yoluyla geçerek İspanya topraklarına akın etmişti. Ceuta kentinde büyük kaosun yaşanması sonrası İspanya hükümeti güçlükle asayişi sağlayabilmiş ve düzensiz göçmenleri Fas'a geri yollamıştı. O görüntülerin ardından Ceuta'ya ikinci dalga göç başladı... İşte gelen yeni görüntüler!

YÜZER BARİYER KURULMUŞTU

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyerin kurulumu tamamlandı. İspanyol basını, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Ceuta’nın Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, kurulumuna dün sabah başlanan 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerinin tamamlandığını duyurmuştu.

SINIRA ASKER YIĞILMIŞTI

Binlerce kişinin sınırı geçmesinin ardından İspanya hükümeti, Sivil Muhafızlara destek vermek üzere silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırılmıştı. Komşu Melilla’daki Beni Enzar Sınır Kapısı da geçici olarak kapatılmıştı.

YİNE KİTLELER HALİNDE AKIN ETTİLER

Aradan geçen iki haftanın ardından göçmenler sosyal medya üzerinden örgütlenerek tekrar İspanya'nın Ceuta kentine doğru harekete geçti. Kitleler halinde küçük kasabaya hareket eden düzensiz göçmenlerin toplu göç girişimi güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

FAS POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Fas polisi, göçmenlerin Ceuta'ya geçişini önlemek için bölgeye çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar sevk etti. Polis, sınırı aşmaya çalışan gruplara müdahale ederken bazı göçmenler gözaltına alındı.