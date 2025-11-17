HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sosyal medyada peş peşe silahlı paylaşım! Birbirlerine meydan okudular

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada silahlı paylaşım yaparak birbirine meydan okuyan 'Fotoroman çetesi' için harekete geçti. Çok sayıda ekibin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sabıka kayıtları ise kabarık çıktı.

Sosyal medyada peş peşe silahlı paylaşım! Birbirlerine meydan okudular
Ufuk Dağ

Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada peş peşe silahlı paylaşım! Birbirlerine meydan okudular 1

FOTOROMAN ÇETESİNE OPERASYON

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan "Fotoroman çetesi"ne yönelik çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada peş peşe silahlı paylaşım! Birbirlerine meydan okudular 2

BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUDULAR

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan 9 şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Sosyal medyada peş peşe silahlı paylaşım! Birbirlerine meydan okudular 3

SABIKA KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Sosyal medyada peş peşe silahlı paylaşım! Birbirlerine meydan okudular 4

Sosyal medyada peş peşe silahlı paylaşım! Birbirlerine meydan okudular 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandıOkulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı
Yeni savaş kapıda! Dünyanın en büyüğü Karayip Denizi’ne ulaştıYeni savaş kapıda! Dünyanın en büyüğü Karayip Denizi’ne ulaştı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı Ankara silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.