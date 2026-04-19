Sosyal medyada polis yeleği giyerek yayın yapan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medyada polis yeleği giyerek yayın yapan şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet polis yeleği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bugün bir kişinin polis yeleği giyerek yayın yaptığını belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA POLİS YELEKLİ YAYIN SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde şahsın B.O. (48) olduğu tespit edildi. Şahıs aynı gün Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet polis yeleği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

