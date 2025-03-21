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  4. Sosyal medyada ses getiren görüntüler! Gece kulübünde Ekrem İmamoğlu'nun sesiyle dans ettiler

Sosyal medyada ses getiren görüntüler! Gece kulübünde Ekrem İmamoğlu'nun sesiyle dans ettiler

21.03.2025 11:36
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21.03.2025 11:36
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı sonrası sokaklarda gerilim yükselirken, Harbiye'deki bir gece kulübünde çekilen videoda İmamoğlu'nun konuşması müzikle birleştirildi. "Millet kazanmaya devam edecek" sözlerinin remix yapılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası meydanlar dolup taştı, vatandaşların bir kesimi karara isyan etti.

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Sokaklarda gerilim sürerken, sosyal medyada viral olan bir video ses getirdi. Harbiye'de bir gece kulübünde çekilen videoda yer alan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının müzikle birleştirilmiş hali dikkat çekti.

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O SÖZLERİYLE DANS ETTİLER

Videoda, İmamoğlu'nun "Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel günlere, çok daha güzel bir geleceğe koşacağız. Yarın sabah hep birlikte yeni bir geleceğe adım atıyoruz. Yarın pırıl pırıl mis gibi bir bahar gününe uyanıyoruz." sözlerinin remix yapılması sosyal medyada gündem oldu.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomaları "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmiş, yine aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 kişiye gözaltı kararı verilmişti.

Kararın sebebi olarak ise "Kent Uzlaşısı" kapsamımda terör ve yolsuzluk iddiasıyla iki soruşturma başlatılmıştı.

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