Sosyal medyada tartışma yarattı! Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili "otomatik olarak açık" iddiası

Instagram, geçtiğimiz günlerde Snap Map’e benzer “Instagram Haritası” (Instagram Map) özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların en son aktif konumlarını başkalarıyla paylaşmalarına ve konuma dayalı içerikler keşfetmelerine imkan tanıyor. Ancak sosyal medyada bu özellikle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı ve bu iddialar tartışma kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

"OTOMATİK OLARAK AÇIK GELİYOR" İDDİASI! INSTAGRAM BAŞKANI MOSSERİ'DEN AÇIKLAMA

Meta, özellikle ilgili konum paylaşımının varsayılan olarak kapalı olduğunu net bir şekilde belirtmiş olsa da, sosyal medyada konum paylaşımının otomatik olarak açık olduğu yönünde yanlış iddialarla kullanıcıları kapatmaya çağıran birçok paylaşım yapıldı.

Instagram Başkanı Adam Mosseri ise konuyla ilgili Threads üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mosseri, yaptığı paylaşımda “Her şeyi iki kez kontrol ediyoruz ancak şu ana kadar gördüğümüz, insanların çoğunlukla kafalarının karışık olduğu ve haritayı açtıklarında kendilerini gördükleri için diğer insanların da onları görebildiğini varsaydıkları yönünde. Kimsenin, açıkça karar vermeden konum paylaşmadığından emin olmak için yine de her şeyi kontrol etmeye devam ediyoruz. Ki bu arada tasarım gereği çift onay gerektiriyor (paylaşmak istediğinizi söyledikten sonra tekrar onaylamanızı istiyoruz)” dedi.

Mosseri ayrıca bazı kişilerin özelliğin nasıl çalıştığı konusunda “kafa karışıklığı” yaşadığını söyledi. Örneğin, kullanıcılar özelliğe erişip haritanın bazı kullanıcıların konum bilgileriyle dolduğunu gördüklerinde bu durum ortaya çıkıyor. Bunun sebebi, özelliğin otomatik olarak yakın zamanda paylaşılan ve konum etiketi eklenmiş Hikâyeler veya Reels’lerden gelen konum etiketlerini çekmesi olarak açıklanıyor.

Aslında bu yeni bir şey değil. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Instagram zaten harita görünümünde konum etiketlerini gösteriyordu. Ancak yeni Instagram Haritası özelliği bu bilgilere ulaşmayı çok daha kolay hale getiriyor. Bu yüzden yeni özellik, Hikâye veya Reels paylaşımlarınıza konum etiketi ekleyip eklememeyi yeniden düşünmenize sebep olabilir.

Instagram Haritası’nda konumunuzu açarsanız, konumunuz yalnızca uygulamayı açtığınızda veya arka planda çalıştığında güncelleniyor; yani sürekli ve anlık olarak güncellenmiyor. Bu yönüyle, konum güncellemesinin yalnızca uygulamayı açtığınızda veya gerçek zamanlı olarak yapılmasını seçebileceğiniz Snapchat özelliği Snap Map’ten farklılaşıyor.

Konumunun Instagram Haritası’nda kapalı olduğundan emin olmak isteyenler için adımlar ise şöyle sıralanıyor:

INSTAGRAM HARİTASI'NA NASIL ERİŞİLİR?

Yeni özelliğe erişmek için DM (doğrudan mesaj) sayfanıza gidip üstteki yeni “Harita” seçeneğine dokunmanız gerekir. Özelliğe ilk kez erişiyorsanız, yeni Harita hakkında bilgi veren bir açılır pencere göreceksiniz.

Bu açılır pencerede, konumunuzun siz paylaşmadığınız sürece kimse tarafından görülemeyeceği ve ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz belirtilir.

KONUM PAYLAŞMA TERCİHLERİ NASIL AYARLANIR?

Haritayı ilk açtığınızda “Konumunuzu kimler görebilir?” başlıklı bir sayfa görürsünüz. Buradan konumunuzu Arkadaşlar (karşılıklı takip ettiğiniz kişiler), Yakın Arkadaşlar listesi, seçili kullanıcılar veya hiç kimseyle paylaşmamayı seçebilirsiniz.

Tercihlerinizi değiştirmek için profilinize girip sağ üst köşedeki "Ayarlar" seçeneğine dokunmanız, “Hikâye, canlı yayın ve konum” seçeneğini seçmeniz ve ardından “Konum paylaşımı” butonuna dokunmanız gerekir. Buradan ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Konum paylaşımınız kapalı olsa bile, başkaları size konumlarını paylaşabilir, bu da onları haritada görebileceğiniz anlamına gelir.

INSTAGRAM HARİTASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı açtığınızda, konumunu sizinle paylaşan arkadaşlarınızın konumlarını görürsünüz. Ayrıca takip ettiğiniz kişilerin konuma dayalı Hikâyelerini ve Reels’lerini de görebilirsiniz.

Örneğin, bir arkadaşınız yakındaki bir müzik festivaline katılıp oradayken bir hikâye paylaştıysa, bu haritada görünür. Benzer şekilde, takip ettiğiniz bir içerik üreticisi şehrinizdeki yeni bir restoranla ilgili bir reel paylaştığında, bunu Instagram Haritası’ndan keşfedebilirsiniz.

Konum paylaşımınız kapalı olsa bile haritada konuma dayalı içerikler görmeye devam edersiniz.

Ayrıca, haritada başkalarının görebileceği kısa ve geçici mesajlar (veya “Notlar”) bırakabilirsiniz.

Instagram Notları şu anda doğrudan mesajlaşma akışınızın üst kısmında görünüyor ancak Instagram Haritası’nın kullanıma sunulmasıyla birlikte, bir konumla paylaşıldıysa bu notları haritada da görebileceksiniz.