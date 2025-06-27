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Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Konya'da kalabalık bir grup, kız isteme merasimi sırasında yolu kapatıp meşalelerle birlikte yürüyerek kız evine gitti. Bu anların sosyal medya platformlarında ve basında yer almasının ardından, vatandaşlar emniyet müdürlüğüne çok sayıda şikayette bulundu. Emniyet müdahalede bulundu ve adli işlem başlatıldı. İşte detaylar...

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı
Cansu Akalp

Konya’nın Selçuklu ilçesinde sosyal medya üzerinde gündem olan bir kız isteme merasimi, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemeler sonucunda merasimde yer alan kişiler hakkında ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma’ ve ‘Trafik Güvenliği’ suçlarından hukuki işlem başlatıldı.

ÇOK SAYIDA İHBAR VE ŞİKAYET GELDİ!

Olay, 23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti. Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu.

DAMAT ADAYI GÖZALTINA ALINDI!

Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi.

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Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi. Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya kız isteme
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