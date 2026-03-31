Sosyal medyada tepkiler büyüyor: "Çok yiyor" dedi, köpeğini ağaca asıp öldürdü!

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan vahşet, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, "çok fazla yediği" gerekçesiyle köpeğini ağaca asarak öldürdüğü iddiası infial yarattı.

Pınarbaşı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü.

"BÖYLE KÖPEK ÖLDÜRÜLÜR MÜ?"

Köpeği asılı halde gören bir kişi, cep telefonuyla kayda almaya başladı. Görüntülerde; videoyu çeken kişi, köpeğin sahibine, "Günah. Allah günah yazar. Böyle köpek öldürülür mü? Allah aşkına" dediği görüldü.

"YEMEK YİYOR, YETMİYOR NE YAPAYIM"

Köpeği öldüren kimliği bilinmeyen kişinin de "Yemek yiyor, yetmiyor ne yapayım. Kendi etti, öldürdüm" ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.

HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel de KAYHAKDER olarak gerekli kurumlar ile irtibata geçerek avukatlara gerekli talimatlarını verdiklerini, konunun arkasında olacaklarını ve bu kişinin ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

