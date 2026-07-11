Sosyal medyadaki görüntüler ihbar oldu, kamyonet sürücüsüne ceza kesildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıyan kamyonete ilişkin çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER İHBAR OLDU

Yapılan incelemelerde kamyonetin Toroslar ilçesi 207. Cadde üzerinde seyir halindeyken Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Kimliği belirlenen araç sürücüsü Y.F.'ye toplam 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır