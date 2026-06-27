Sosyal medyadan çağrı yapmışlardı! İstanbul'daki o mekan mühürlendi

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan “TEKYÖN” isimli işletmenin “tekyonistanbul” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

MEKAN MÜHÜRLENDİ

Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır