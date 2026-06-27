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Sosyal medyadan çağrı yapmışlardı! İstanbul'daki o mekan mühürlendi

Kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecek gruplara yönelik sosyal medyadan LGBT içerikli parti çağrısı yapan mekan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mekanın anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

Sosyal medyadan çağrı yapmışlardı! İstanbul'daki o mekan mühürlendi

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan “TEKYÖN” isimli işletmenin “tekyonistanbul” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sosyal medyadan çağrı yapmışlardı! İstanbul daki o mekan mühürlendi 1

MEKAN MÜHÜRLENDİ

Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul lgbt
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