Sosyal medyadan duyurdu! 42 FETÖ hesabına erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Değirmenci, FETÖ propagandası yapan 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Değirmenci paylaşımında şunları ifade etti:
"FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon üreten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi."
FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon üreten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. pic.twitter.com/bQURprBJIK— Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) February 6, 2025
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