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Sosyal medyadan kahvaltı seti ilanıyla dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da sosyal medya üzerinden kahvaltı seti satış ilanı verip dolandırıcılık yapan bir kişi, 3 yıl 4 ay hapis, 2 bin 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan kahvaltı seti ilanıyla dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da ikamet eden S.K. adlı kadın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gördüğü seramik kahvaltı seti satışı yapan ilanı veren kişi ile irtibata geçip bin 314 lira hesaba para gönderdi.

3 YIL 4 AY HAPİS VE AYRICA 2 BİN 100 LİRA DA ADLİ PARA CEZASI

Para gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan S.K., şikayetçi oldu. Olayla ilgili olayla ilgili S.Y. adlı kadın hakkında Samsun 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. S.Y., dolandırıcı suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 2 bin 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

(İHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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dolandırıcılık Samsun hapis
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