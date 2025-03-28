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Sosyal medyadan paylaştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den vatandaşlara yeni çağrı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2025 20:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu. Saraçhane toplantılarının sona erdiğini söyleyen Özel, İstanbul halkını cumartesi günü(yarın) Maltepe'de gerçekleştirilecek mitinge çağırdı. İşte Özel'in paylaşımı...

Sosyal medyadan paylaştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den vatandaşlara yeni çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve partiye yönelik operasyonlara karşı 29 Mart Cumartesi İstanbul Maltepe'de bir miting düzenleyeceklerini söylemişti.

Özgür Özel bir haftadır süren Saraçhane Meydanı'ndaki gece toplantılarını sonlandırmış halkı Cumartesi günü Maltepe'de gerçekleştirilecek mitinge çağırmıştı. Özel, vatandaşlara sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Vatandaşlara seslenen Özel şu ifadeleri kullandı;

"23 Mart Pazar günü 15.5 milyon vatandaşımız geldi Ekrem İmamoğlu'nu seçti tarihe geçti. 19 Mart darbesini püskürten milyonlar bundan sonra korku değil umut hakim olsun dediler. Artık söz sadece bir kişide değil millette dediler!

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı; adaletin ve milletin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını hep birlikte başlatalım. Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirip Ekrem Başkan'ımızla ve haksızlığa uğramış tüm yol arkadaşlarımızla bayramlaşalım. Hukuksuz tutuklamalara karşı tek bir ses olalım. Hep birlikte ülkemizi aydınlığa taşıyalım.

Gelin, yarın saat 12.00’de Maltepe’ye koşalım, meydanda buluşalım, iktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım! "

"SÜTTE LEKE VAR BAŞKANIMIZDA YOK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile yaptığı görüşme sonrası da açıklamalarda bulundu.

Özel basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına değinerek, "Dünya da soruyor. 'Ne oluyor Türkiye'de?' diye. Anlatmayacak mıyız? CHP, ülkeyi dışarıya şikayet ediyor" diyorlar. Daha 10 ay önce yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını, kurulan kumpası anlatmayacak mıyız? Sütte leke var, başkanlarımızda leke yok." ifadelerini kullandı.

28 Mart 2025
28 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Özgür Özel
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