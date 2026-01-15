HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sosyal medyadan suç örgütlerini öven 18 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de sosyal medya hesapları üzerinden silahlı paylaşım yapan ve suç örgütlerini övdüğü belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan suç örgütlerini öven 18 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaşan, suçu ve suç örgütlerini övücü nitelikte içerik ürettiği tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 3 şarjör ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyadan suç örgütlerini öven 18 şüpheli yakalandı 1

Sosyal medyadan suç örgütlerini öven 18 şüpheli yakalandı 2

Sosyal medyadan suç örgütlerini öven 18 şüpheli yakalandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiİzmir’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Siirt’te üç kaçak avcıya 68 bin lira cezaSiirt’te üç kaçak avcıya 68 bin lira ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.