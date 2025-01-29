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Sosyal medyanın fenomen çiftinin evlat acısı! 9 gün önce doğum gününü kutladılar, bugün toprağa verdiler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2025 14:32
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Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Ayşegül ve Alparslan Çelik'in, 5 yaşındaki evlatları Ali Aras hayatını kaybetti. 1 milyon 300 binden fazla takipçileri olan fenomen çifti zor günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Kronik ciğer yetmezliği olan talihsiz çocuk gözyaşları içinde defnedildi.

Sosyal medyanın fenomen çiftinin evlat acısı! 9 gün önce doğum gününü kutladılar, bugün toprağa verdiler

Mersin’in Tarsus ilçesinde halk arasında cücelik olan bilinen tıp dilinde Akondroplazi rahatsızlığı bulunan sosyal medyada 1 milyon 300 binden fazla takipçisi olan Ayşegül ve Alparslan Çelik çiftinin 5 yaşındaki çocukları Ali Aras, hayatını kaybetti. Aras’ın cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verilirken, geriye 9 gün önce çekilen doğum gününden görüntüler kaldı.

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1 MİLYON 300 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİLERİ VAR

2018 yılında sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlenerek hayatlarını birleştiren Balıkesirli 39 yaşındaki Ayşegül ile Mersin Tarsuslu 41 yaşındaki Alparslan Çelik çifti hem aşklarını hem de hayallerini birlikte inşa etti. Akondroplazi (cücelik) tanısıyla hayatlarına devam eden çiftin 5 yıl önce 20 Ocak’ta Ali Aras ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Sosyal medyadan yaşamlarını anlatan videolar paylaşan çiftin 1 milyon 300 binden fazla takipçisi oldu.

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9 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Çiftin çocuklarına da Akondroplazi tanısı konulurken, kronik akciğer yetmezliği de bulunduğu belirlendi. Defalarca hastalığı nedeniyle tedavi olup tekrar nükseden Ali Aras yine rahatsızlandı. 9 gün önce doğum gününü kutlayan Ali Aras, geçtiğimiz hafta içi Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Aras dün akciğer yetmezliğine bağlı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

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"CENNET KAPISINDA BİZİ BEKLİYOR"

Bugün Ali Aras’ın naaşı hastaneden alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Burada ailesi, sevenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Ali Aras’ın naaşı, gözyaşı ve dualarla defin edildi.

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Ali Arasın çok sevenin olduğunu belirten baba Alparslan Çelik," Ali Aras’ı herkes kendi evladı gibi bağrına bastı. Diyecek fazla bir şeyim yok. Yüreğim yanıyor. Cennet kapısında bizi bekliyor. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudu kaplamış baş edemedi son savaşıydı yenik düştü"dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mersin Tarsus fenomen
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah Sabır Versin inşallah
Allah rahmet eylesin dünya da kısa yaşayan melek bunlar ailesine büyük sabırlar versin Allah
allah sabır versin yorumunu beğenmemek nedir yaa.. çok enteresan !….
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