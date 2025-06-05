Sosyal medyanın konuştuğu video: 'Hız limitleri 70,50 ve 30'a düşüyor! 30'un arkasında radar duruyor'

Kurban Bayramı'na bir gün kaldı. Şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu artarken bazı illerde kent merkezleri boş kaldı. Bayram ziyaretine giden vatandaşlar ise yeni kuralları konuşuyor. Son günlerin en tartışmalı gündemlerinden biri olan radar cezaları bazı kesimlerce desteklenirken bazı kesimlerde tepki gösterdi.

TAYYAR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tepki gösterenlerin arasında eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da var. Tayyar, "Zira, 3’er şeritli duble yollara 50 km hız sınırı koyup 30 km arayla radar yerleştirilmesi, çevre yollarının, otoyolların radar tarlasına dönüştürülmesi ve köy yollarına kadar girilmesi ‘can kaybını önleme’ amacıyla açıklanamaz... Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz." demişti.

Tartışmalar devam ederken bir video sosyal medyada gündem oldu. Ankara'da çekildiği belirtilen videoda hız limitleri sırayla 70, 50 ve 30 düşüyor.





30'a düştükten sonra kısa bir süre sonra ise radar görülüyor.





Videoyu paylaşan vatandaş tepkisini, "Kazan'dan Göksu yönüne giderken hız limitleri 70 50 30 diye düşüyor. Radar aracı 30'un hemen arkasında duruyor. 4 şeritli yol şimdi bu tuzak değil mi? 30'un hemen arkasına radar aracı koymak." ifadeleriyle gösterdi.