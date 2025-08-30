Sosyal medyanın konuştuğu video! Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı böyle hatırlatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda anlamlı bir sosyal deney yapıldı.

Çanakkale Savaşı'nda kaldırdığı 215 kiloluk top mermisi ile Birleşik Krallığa ait Ocean Gemisi'ni vuran ve savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermisine atıfta bulunulan etkinlikte, hazırlanan mermiyi vatandaştan kaldırması istendi.

VATANDAŞLAR MERMİYİ YERİNDEN OYNATAMADI!

Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi önünde, top mermisini kaldırmaya çalışan belediye personeline yardım etmek isteyen vatandaşlar, mermiyi yerinden oynatamadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI!

Sonradan Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermisine atıfta bulunulduğunu anlayan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır