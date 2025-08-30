HABER

Sosyal medyanın konuştuğu video! Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı böyle hatırlatıldı

Talas Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla farkındalık oluşturmak için hazırlanan sosyal deneyde; vatandaşlardan top mermisini kaldırmaları istendi. Vatandaşlar, mermiyi yerinden oynatamadı ve duygu dolu anlar yaşandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda anlamlı bir sosyal deney yapıldı.

Çanakkale Savaşı'nda kaldırdığı 215 kiloluk top mermisi ile Birleşik Krallığa ait Ocean Gemisi'ni vuran ve savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermisine atıfta bulunulan etkinlikte, hazırlanan mermiyi vatandaştan kaldırması istendi.

VATANDAŞLAR MERMİYİ YERİNDEN OYNATAMADI!

Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi önünde, top mermisini kaldırmaya çalışan belediye personeline yardım etmek isteyen vatandaşlar, mermiyi yerinden oynatamadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI!

Sonradan Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermisine atıfta bulunulduğunu anlayan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

SAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteriSAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteri
Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmiştiSosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

