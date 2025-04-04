Sosyal medyayı ikiye bölen ceza! Makas mı, değil mi? Herkes bu olayı konuşuyor

Olay Bursa'da yaşandı. Bir sürücü seyir halindeyken sinyal vererek önce sol şeride ardından da tekrar sağ şeride geçti. Şahıs bu olay nedeniyle sivil polisler tarafından 9 bin 260 lira ceza yediğini söyledi.

"MAKAS OLARAK CEZA YAZIYOR BUNU BANA"

O anlara ait görüntüleri de sosyal medyadan paylaşan sürücü, "Ben burada sola gidiyorum sinyalli bir şekilde. Ondan sonra tekrar sinyal yakıp sağa geçiyorum. Makas olarak ceza yazıyor bunu bana" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Olay anına ait görüntülerin videosu dolaşıma girerken, sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili olarak ikiye bölündü.

KİMİSİ 'MAKAS' DEDİ, KİMİSİ 'DEĞİL' DEDİ!

Bazı kullanıcılar sürücünün hatalı olduğunu savundu ve makas yaptığını söyledi. Bazıları bu hareketin makas olmadığını aktardı. Ayrıca bazı kullanıcılar da videoda yer alan birçok aracın hata yaptığını savundu ve onlara da ceza yazılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İşte o yorumlardan bazıları şu şekilde:

