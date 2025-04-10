Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na atanan İdris Kardaş'tan açıklama: Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre birçok atama gerçekleşirken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş'a da Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'nda görev verildi.

Kardaş konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Kardaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikalar Kurulu’na atanmam vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a böyle değerli bir görevi layık gördüğü için şükranlarımı sunarım. Allah hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.

Tüm Politika Kurulu üyelerini tebrik ederim"