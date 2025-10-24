Sosyal yardım nedir, kimler faydalanır?

Vatandaşlara devlet tarafından sunulan hizmetlerden biri de sosyal yardım adı verilen uygulamadır. Sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi olarak tespit edilmiş olan kişilerin gereksinimlerine yönelik olarak planlanır ve hem çalışan hem de çalışmayan kişileri kapsayabilir.

Sosyal yardım nedir, sosyal yardımlar nelerdir?

Bir sosyal destek olan ve devlet yardımı olan sosyal yardım, toplumda yer alan ekonomik ve sosyal açıdan diğer insanlara göre dezavantajlı kabul edilen kişiler için destek verilmesi anlamına gelmektedir. Bu tür yardımlar giyimden gıdaya çeşitli ihtiyaçlara göre yapılabilir ve kişilerin ihtiyaç sahibi olduklarına dair net bir tespit yapılmasını gerektirir.

Sosyal yardımlar devlet yardımlarıdır ve devlet kurumları, vakıflar, belediyeler, özel kurumlar aracılığı ile organize edilebilir. Farklı dönemlerde ve farklı gereksinimlere göre çeşitlendirilebilir. Örnek olarak kişilere kış aylarında ısınma masrafları için ya da hanedeki öğrenciler için okul ihtiyaçlarına yönelik kırtasiye desteği verilebilmektedir.

Sosyal yardımlardan kimler faydalanır?

Sosyal yardımların geniş bir kapsama alanı bulunmaktadır. Bu kapsamlar doğrultusunda yapılan destekler kişilerin daha güçlü bir ekonomik duruma ve daha iyi bir sosyal hayata sahip olması hedeflerine yöneliktir. Geçici bir destek olmayan sosyal yardımlar toplumsal dengeyi korumayı da amaçlamaktadır. Farklı sosyal yardım türleri bulunur ve bu türlerden bazıları şunlardır:

Nakit yardımlar

Gıda yardımları

Giyim yardımları

Kırtasiye yardımları

Sağlık yardımları

Eğitim yardımları

Barınma yardımları

Isınma yardımları

Enerji yardımları

Her vatandaş sosyal desteklerden faydalanma hakkına sahip değildir. Öncelikli olarak dar gelirli olan kişileri hedefleyen sosyal yardım uygulamasından şu kişiler yararlanabilir:

Dar gelirli kişiler

İşsiz bireyler

Engelli kişiler

Düzenli bir geliri olmayan belli bir yaşın üstünde olan kişiler

Öğrenciler

Çocuklu aileler

Devlet kurumlarından gelen yardımlar yine devlet desteği ile özel şirketler tarafından çalışanlara da yapılabilmektedir. Kurumsal firmalar çalışanların motivasyonlarını sağlamak ve bağlılığı arttırmak adına sosyal yardım kartı gibi uygulamalar ile çalışanların ekonomik güçlerine destek verebilmektedirler.

Ayrıca firmalar çalışanların özel yaşamları ve iş yaşamları arasında denge kurabilmeleri adına psikolojik danışmanlık ya da sağlık hizmetleri sunan programlar da düzenleyebilmektedir.