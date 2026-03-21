Süleyman Soylu’dan dikkat çeken açıklama: “300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz”

Gazze’den Lübnan’a, Mescid-i Aksa’dan İran’a kadar İslam coğrafyasında yaşananlara değinen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, “Alimallah, Müslümanlara yapılan zulmün bir benzerinin bize yönelmesi halinde; 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Soylu, hem bayram mesajı verdi hem de bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayramın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Soylu, “Cenab-ı Allah nice bayramlara, nice Ramazanlara hep birlikte huzur, birlik ve ağız tadı içinde ulaşmayı nasip etsin” dedi.

“GAZZE’DE BAYRAM DEĞİL, ACI YAŞANIYOR”

İslam coğrafyasında yaşananlara dikkat çeken Soylu, “Biz bayram yaşarken Gazze’de, Mescid-i Aksa’da ve Lübnan’da siviller hayatını kaybediyor. İran’da 165 kız çocuğunun öldürüldüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Soylu, yaşananların Müslüman kimliği üzerinden hedef alındığını belirterek, “Bu insanların tek bir ortak özelliği var: Müslüman olmaları” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ DE BU ATEŞİN İÇİNE ÇEKMEK İSTİYORLAR”

Bölgedeki gerilimlere dikkat çeken Soylu, Türkiye’nin de sürece dahil edilmek istendiğini vurgulayarak, “Türkiye’yi de bu ateşin içine çekmeye çalışıyorlar. Ancak Cumhurbaşkanımızın kararlı ve temkinli duruşu bu tuzaklara karşı önemli bir denge unsuru ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“HATAY’DAN 5 SAAT… AÇIK VE NET UYARI”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde İsrail’e yönelik sert mesajlar veren Soylu,
“Belki farkında değil ama biz İsrail ile sınırdaşız. Hatay’dan İsrail sadece 5 saat mesafede” dedi.

Soylu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Alimallah, Müslümanlara yaptığı zulmün bir benzerini bize yapmaya kalkarsa; 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz.”

