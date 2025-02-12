Soylu'dan o yazara tepki: Eskiden dedikoducu derlerdi şimdi köşe yazarlığı veriyorlar

Geçtiğimiz günlerde siyaseti bırakacağını duyuran eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Nuray Babacan'ın köşe yazısına tepki gösterdi. Soylu Babacan için, "Spekülasyon yazma konusunda sınırları aşan kurye" ifadesini kullandı.

"HER YAZDIĞI YALAN ÇIKAN..."

Soylu sosyal medya hesabından, "Yapay zekanın bile aklına gelmeyecek spekülasyon yazma konusunda sınırları aşan “kurye” hakkımda yine yeniden bir niyet okumayı senaryolaştırmış. Her yazdığı yalan çıkanlara eskiden dedikoducu deyip “itibarsızlar” sınıfına koyarlardı. Şimdi köşe yazarlığı veriyorlar." paylaşımını yaptı.

BABACAN NE YAZDI

Nefes gazetesinden Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında kısa bir süre önce aktif siyaseti bırakacağını dile getiren Süleyman Soylu'nun yeni kabine ilanı ile beraber AK Parti MYK'sında görev almak istediği iddialarını kaleme aldı.

Babacan yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Kongre yaklaşırken, ilginç isimler yeniden ortaya çıkarak, pozisyon almaya başladı. Bunlardan biri eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu’nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK’da görev almak istediği öne sürülüyor.

Soylu’nun bir süre önce ‘siyaseti bırakacağım’ sözlerinin ‘beni değerlendirin’ mesajı olarak okuyanlar var. Erdoğan’ın kendisine MKYK’da bir görev vererek, ‘kontrol edebileceği’ bir mesafede tutmayı tercih edeceği iddialar arasında."