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Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti! RTÜK Başkanı Şahin'e dikkat çeken ziyaret

Sözcü TV Programlar Koordinatörü Gazeteci İpek Özbey, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, görüşmede medya sektöründeki gelişmelerin, yayıncılık etiğinin ve iletişim alanındaki sorumlulukların değerlendirildiğini ifade etti. Şahin, “Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti! RTÜK Başkanı Şahin'e dikkat çeken ziyaret
Begüm Özkaynak

Sözcü TV Programlar Koordinatörü ve gazeteci İpek Özbey, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i makamında ziyaret etti. Şahin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medya sektörünün mevcut durumu, yayıncılık etiği ve iletişim alanındaki sorumlulukların kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

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"VAR GÜCÜMÜZLE ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

RTÜK Başkanı Şahin paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşım Gazeteci,
@ipekkozbey ’i kurumumuzda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Kendisiyle medya sektörümüzün içinde bulunduğu süreçleri, yayıncılık etiğinin önemini ve üzerimize düşen sorumlulukları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Medya camiamızın tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya, ülkemizin iletişim ekosistemini güçlendirmek için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz.

Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum."

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sosyal medya RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin rtük sözcü tv gazeteci
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