SpaceXAI, Grok 4.5'i tanıttı: Kodlama odaklı model, rakibi Claude Opus'tan ucuz

Yapay zekâ modellerinde fiyat rekabeti sertleşiyor ve SpaceXAI, yeni modelini tam da bu savaşın ortasına sürdü. Şirket, Çarşamba günü kodlama ve ajan (agentic) görevleri için tasarlanan Grok 4.5'i tanıttı ve modeli bugüne kadarki en zeki ürünü olarak duyurdu.

Grok 4.5'in milyon girdi tokeni başına 2 dolar, milyon çıktı tokeni başına 6 dolarlık fiyatı, rakip Anthropic'in Claude Opus 4.8'inin (5/25 dolar) belirgin biçimde altında. SpaceX CEO'su Elon Musk da X'teki paylaşımında modeli "Opus sınıfı ama daha hızlı, token açısından daha verimli ve daha düşük maliyetli" sözleriyle konumlandırdı.

ON BİNLERCE NVIDIA GB300 İLE EĞİTİLDİ

SpaceXAI'ın açıklamasına göre Grok 4.5, on binlerce Nvidia GB300 grafik işlem birimi (GPU) üzerinde eğitildi. Şirket, eğitim sürecinde titiz veri filtreleme, veri tekilleştirme (deduplication) ve kalite puanlamasına odaklanıldığını belirtti.

Modelin eğitiminde bir ortaklık da öne çıkıyor. Popüler yapay zekâ kodlama ajanı Cursor, "Grok 4.5'i eğitmek için SpaceXAI ile ortaklık kurduk" açıklamasını yaptı. Bu ortaklık tesadüf değil: SpaceX, geçen ay Cursor'ın arkasındaki girişim Anysphere'i, kazançlı kurumsal yapay zekâ araçları pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 60 milyar dolarlık tamamı hisse bazlı bir anlaşmayla satın alacağını açıklamıştı.

GROK 4.5'E NEREDEN, NASIL ERİŞİLEBİLİYOR?

Grok 4.5, hemen kullanılabilir durumda. Modele, SpaceXAI'ın yapay zekâ kodlama ajanı Grok Build üzerinden Cursor içinde ve şirketin geliştirici portalı SpaceXAI konsolundan API anahtarıyla erişilebiliyor.

Grok 4.5'in Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulmasının ise Temmuz ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI: RAKİPLER NE KADAR?

Grok 4.5'in fiyatı milyon girdi tokeni başına 2 dolar, milyon çıktı tokeni başına 6 dolar olarak açıklandı. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Anthropic'in Claude Opus 4.8 modeli milyon girdi tokeni için 5, milyon çıktı tokeni için 25 dolar; OpenAI'ın GPT-5.6 Luna modeli ise milyon girdi tokeni için 1, milyon çıktı tokeni için 6 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor.

Bu tabloda Grok 4.5, girdi tarafında GPT-5.6 Luna'nın üzerinde ama Claude Opus 4.8'in oldukça altında; çıktı tarafında ise Luna ile aynı, Opus'un ise dörtte biri kadar bir fiyata denk geliyor. (Girdi tokenleri, bir yapay zekâ modeline gönderilen metin, kod veya diğer verileri; çıktı tokenleri ise modelin yanıt olarak ürettiği metin veya kodu ifade ediyor.)

ARKA PLAN: XAI'DAN SPACEXAI'A VE OPENAI'IN GECİKMELİ LANSMANI

Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI, Şubat ayında SpaceX tarafından satın alınmıştı. Musk, Mayıs ayında xAI'ın ayrı bir şirket olarak varlığını sonlandıracağını ve SpaceXAI'a dönüşeceğini söylemişti.

Rekabet cephesinde ise kritik bir gelişme daha var: OpenAI, en gelişmiş yapay zekâ modeli GPT-5.6'yı Perşembe günü kamuya açık şekilde kullanıma sunacak. Lansman, güçlü yapay zekâ teknolojilerinin kötüye kullanılabileceğine dair ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD hükümetinin talepleri üzerine geçen ay ertelenmişti. Grok 4.5'in Çarşamba günü, yani GPT-5.6'nın halka açılmasından bir gün önce duyurulması, iki modelin pazara neredeyse eş zamanlı çıkacağı anlamına geliyor.