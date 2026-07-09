Herkes onu konuşuyor: NATO Zirvesi'nin yıldızı oldu! Türkler, Frostadottir'e yorum yağdırdı

Dünya kamuoyu 2 gün boyunca tüm dikkatini Ankara'ya çevirmişti. NATO Zirvesi kapsamında birçok lider Ankara'ya geldi. Bu isimlerden en çok dikkat çekenlerden biri ise İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadotti.

KÜLLİYEYE HAYRAN HAYRAN BAKTI

Zirvenin en geç isimlerinden olan Frostadotti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hayran hayran bakışı ile hafızalara kazındı.

Frostadotti zirve sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "NATO bir dönüşüm geçiriyor. Avrupa artık daha büyük bir sorumluluk üstleniyor; bu, olumlu bir gelişme. Dahası NATO; gerek üye sayısı gerekse kolektif savunmaya yapılan katkılar açısından bakıldığında, hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü bir konumda. Büyük resim budur. İzlanda'nın güvenilir bir müttefik olarak kalmasını ve katkı sağlamaya devam etmesini sağlamaya kararlıyım. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen zirvede güçlü bir mutabakat havası hakimdi. Bir Başbakan olarak, İzlanda'nın çıkarlarını ve tezlerini savunmak adına her fırsatı değerlendiriyorum; bu nedenle en yakın müttefiklerimizin liderleriyle iyi ilişkiler sürdürmek hayati önem taşıyor. Yurt dışından en iyi dileklerimle" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE SİZİ ÇOK SEVDİ"

Frostadotti'nin bu paylaşımına Türkler akın etti. Birçok Türk kullanıcı İzlanda Başbakanının gönderine yorum yaptı. Bir kullanıcı "Türkiye sizi çok sevdi" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise "Tüm Türkiye sizin mütevazi oluşunuzu ve şıklığınızı konuşuyor. Sosyal medyada ve her platformda siz varsınız. Türkiye'ye tekrar bekleriz" dedi.

"EKRANLARDA RÜZGAR GİBİ GELDİ GEÇTİ"

Bir kullanıcı da "Güzelliğiniz ve zerafetiniz ekranlarda rüzgar gibi geldi geçti ama Türk halkının kalbine ve aklına yerleşti. Türkiye'ye tekrar bekleriz" şeklinde yorumda bulundu.