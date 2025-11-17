HABER

Sperm bankalarında yeni dönem şartı: IQ testi zorunlu hale geldi!

Danimarka’da bir sperm bankası, "Çocuğun zekasının %80’i genetik" gerekçesiyle bağışçı erkeklerden resmi IQ skoru ve kişilik testi raporu talep etmeye başladı. Eğitim belgesi, bebeklik fotoğrafları ve el yazısı örneğinin zaten istendiği ülkede, bu yeni uygulama "modern öjenik mi, yoksa bilinçli ebeveynlik mi?" sorusunu gündeme getirdi. Detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

Danimarka’da faaliyet gösteren bir sperm bankası, bağışçı adaylarından artık IQ testi sonucu da talep ediyor. Banka, zeka seviyesinin büyük ölçüde genetik olarak aktarıldığını savunuyor.

Sperm bankalarında yeni dönem şartı: IQ testi zorunlu hale geldi! 1

DANİMARKA’DAN TARTIŞMA YARATACAK UYGULAMA

Ülkede sperm bağışı yapan erkeklere ödeme 70 Euro civarında olup, 18-45 yaş arası, sağlık durumu iyi ve sperm kalitesi yeterli olan adaylar kabul ediliyor.

Mevcut uygulamada bağışçılardan boy, kilo, göz ve saç rengi, eğitim durumu (mezuniyet belgesi), el yazısı örneği, hobiler ve hatta bebeklik fotoğrafları isteniyordu.

Sperm bankalarında yeni dönem şartı: IQ testi zorunlu hale geldi! 2

"ZEKANIN %80’İ GENETİK"

Bu kriterlere ek olarak artık resmi IQ testi sonucunu ve kişilik testi raporunu da zorunlu hale getirdi. Banka yetkilileri, “Çocuğun zekasının yaklaşık %80’i genetik kökenli olduğu için alıcıların bu bilgiye erişmesi hakkıdır.”

UYGULAMAYA GELEN YORUMLAR

Uygulama, Danimarka’da ve dünya genelinde “eugenics” (öjenik) tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kimileri bunu “bilinçli ebeveyn seçimi” olarak savunurken, eleştirmenler “zeka üzerinden ayrımcılık” ve “yeni nesil ırkçılık” olarak nitelendiriyor.

Sperm bankalarında yeni dönem şartı: IQ testi zorunlu hale geldi! 3

Danimarka'da bulunan bu banka, Dünyanın en büyük sperm bankalarından biri olarak yılda on binlerce bağış alıyor ve 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yeni IQ kriterinin diğer sperm bankaları tarafından da benimsenip benimsenmeyeceği merak konusu.

