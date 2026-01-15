HABER

Spor salonlarında herkesin dikkat etmesi gereken önlemler

Kış aylarında açık havada spor yapmanın zorlaşmasıyla birlikte spor salonlarına olan ilgi artarken, ortak kullanılan ekipmanlar ciddi bir hijyen riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, gün boyunca birçok kişinin temas ettiği dambıl, halter barı, koşu bandı ve egzersiz minderlerinin yeterince temizlenmemesi halinde enfeksiyonlara davetiye çıkardığı uyarısında bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nafiz Koçak, "Yapılan bazı ölçümlerde spor salonlarında sık temas edilen ekipmanların, tuvalet kapağından daha fazla bakteri barındırabildiği görülüyor. Özellikle Staphylococcus aureus, E. coli ve mantar etkenleri bu yüzeylerde sık tespit ediliyor" dedi.

"KAPALI ALANLARDA GEÇİRİLEN SÜRENİN UZAMASI ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Soğuk havalar nedeniyle insanların daha uzun süre kapalı alanlarda vakit geçirdiğini, bu durumun kalabalık ortamların artmasına ve mikroorganizmaların kişiden kişiye daha kolay yayılmasına zemin hazırladığını belirten Prof. Dr. Nafiz Koçak, "Özellikle spor salonları gibi ortak kullanım alanlarında yeterli havalandırmanın sağlanamaması, virüs ve bakterilerin ortamda asılı kalma süresini uzatır. Bunun yanı sıra soğuk hava, güneş ışığından daha az faydalanılması ve mevsimsel beslenme değişiklikleri bağışıklık sisteminin direncini olumsuz etkileyebilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kış aylarında yaygınlaşması, vücudu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirir. Terleme sonrası vücudun soğuması ve nemli ortamlar ise bakteri ve mantarların çoğalması için uygun şartlar oluşturur. Bu şartlar altında spor salonlarında hijyen kurallarına uyulmaması; cilt enfeksiyonları, mantar hastalıkları, göz enfeksiyonları ve solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını kolaylaştırmaktadır" açıklamalarında bulundu.

"SALON TEMİZ" ALGISI YANILTICI OLABİLİR

Spor salonlarında genel temizlik yapılsa bile, ekipmanların her kullanımdan sonra dezenfekte edilmemesinin enfeksiyon zincirinin kırılmasını zorlaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Nafiz Koçak, "Kış aylarında bağışıklık sistemi zaten daha hassas. Bu dönemde ‘nasıl olsa salon temizleniyor’ düşüncesiyle kişisel önlemleri ihmal etmek, enfeksiyon riskini ciddi şekilde artırabilir" uyarısında bulundu.

EL HİJYENİ ÖNEMSENMELİ, KİŞİSEL EŞYALAR ORTAK KULLANILMAMALI

Prof. Dr. Nafiz Koçak, basit ama etkili önlemlerle olası enfeksiyon risklerini büyük ölçüde azaltılabilmek için şu önerilerde bulundu:

  • Antrenman öncesi ve sonrası ekipmanları silin.
  • Kendi havlunuzu kullanın, ortak havlu veya minderlerden kaçının.
  • Ellerinizi sık sık yıkayın veya el antiseptiği kullanın.
  • Açık yara, kesik veya cilt lezyonlarını mutlaka kapatın.
  • Spor sonrası terli kıyafetlerle kalmayın.
  • Kış aylarında bağışıklığı destekleyecek uyku ve beslenmeye özen gösterin.

SAĞLIKLI SPOR İÇİN HİJYEN ŞART

Sporun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Nafiz Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Spor, doğru şartlarda yapıldığında bağışıklığı güçlendirir. Ancak hijyen kurallarının ihmal edildiği ortamlarda yapılan spor, özellikle kış aylarında enfeksiyon riskini artırabilir. Sağlıklı sporun ilk adımı, hijyendir."

