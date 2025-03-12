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Spor yaptıktan sonra uyudu, felç olarak uyandı! Yeniden yürümeyi hayal ediyor…

12.03.2025 12:30
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Bursa’da yaşayan iş adamı Cengiz Şaşmaz, üç yıl önce spor sonrası uykuya daldıktan sonra felç geçirdi. Ertesi gün yataktan kalkamayan ve omurilik felci teşhisi konulan Şaşmaz, o günden beri eski sağlıklı günlerine dönebilmek için mücadele veriyor. Şu anda Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizik tedavi gören Şaşmaz, azimle yeniden yürüyeceği günü bekliyor.

Spor yaptıktan sonra uyudu, felç olarak uyandı! Yeniden yürümeyi hayal ediyor…

Olay, Şaşmaz’ın rutin spor aktivitelerinin ardından yaşandı. Uyuduktan sonra belinde şiddetli ağrılarla uyanan iş adamı, hareket edemeyince 112 Acil Servis’ten yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Şaşmaz, 2 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ve ardından ameliyat edildi. Omurilik felci teşhisiyle sarsılan Şaşmaz, Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için Yozgat’a sevk edildi.

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Şaşmaz, Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde devam eden fizik tedaviyle umutlarını koruyor. Yaşadığı zorlu sürece rağmen kararlılığını yitirmeyen iş adamı, bir gün yeniden ayağa kalkmayı ve normal hayatına geri dönmeyi hedefliyor.

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"5 FARKLI DOKTOR ‘YÜRÜMEMEN İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK’ DEDİ"

Tedavi sürecinde farklı doktorlara muayene olan Şaşmaz, "5 doktor da bana ‘Yürümemen için hiçbir sebep yok’ dedi. İyi bir fizik tedavi ile bu işi halledebileceğimi söylediler. Bana fizik tedavi programı uygulanacak. İnşallah başarılı olursa yürümek istiyorum. Sağlığıma kavuştuğumda kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İşime geri dönmek istiyorum, tasarımlar yapmak istiyorum. Sinemaya, tiyatroya gitmeyi özledim. Müzik dinliyorum, arkadaşlarımla internet üzerinden görüntülü görüşüyorum. Arkadaşlarım, moralimi yükseltmek için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

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Bursa'da profesyonel mutfak tasarımı işiyle uğraştığını belirten Şaşmaz, "Arkadaşlarım bazen benden yardım istiyor. Alışveriş merkezinde sevdiğim bir kafe var, orada oturup hem kahvemi içiyorum hem de dizaynlarımı yapıyorum" dedi.

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"EVLENMEK İSTİYORUM"

Cengiz Şaşmaz, "İyileşme gayretindeyim. Bugüne kadar hiç evlilik yapmadım. Artık evlenmeyi düşünüyorum. Çünkü bana bakabilecek birine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Biraz geç kalmış olabilirim ama bir hayat arkadaşına ihtiyacım var. Sohbet edebileceğim, hayatı paylaşabileceğim birine ihtiyacım var. Kendimi yormadan, stresi az olan bir hayat istiyorum" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
spor felç Bursa engelli
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