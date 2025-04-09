Spotify’dan “Premium abonelere reklam” iddialarına yanıt geldi!

Son haftalarda, Reddit gibi sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, Spotify Premium aboneliklerine rağmen uygulama içinde reklamlarla karşılaştıklarını iddia etti. Bu paylaşımlar kısa sürede dikkat çekerek geniş kitlelere yayıldı. Kullanıcılar, ücretli bir hizmet aldıkları halde reklam görmenin hayal kırıklığı yarattığını belirtirken, konu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu iddialar, Spotify’ın gelir modelini değiştirebileceği ya da Premium abonelik politikalarında bir yeniliğe gidebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

SPOTİFY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Spotify, söz konusu iddialara yanıt vermek için resmi X hesabından bir açıklama yayımladı.

Şirket, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Premium abonelerin kesintisiz bir hizmet almaya devam edeceğini belirtti.

KULLANICILARIN TEPKİSİ

Spotify’ın açıklaması, Premium aboneler arasında genel olarak olumlu karşılandı. Ancak bazı kullanıcılar, sosyal medyada karşılaştıkları reklamların teknik bir hata mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığını sorgulamaya devam ediyor.