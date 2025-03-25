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Star Wars göndermesi yapmıştı! Youtube yayıncısı İlker Canikligil gözaltına alındı!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
25.03.2025 19:51
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Flu Tv sahibi ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında "Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştı. Star Wars filminden bir replikle AK Parti'ye yönelik gönderme yapmıştı. Canikligil'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Star Wars göndermesi yapmıştı! Youtube yayıncısı İlker Canikligil gözaltına alındı!

İstanbul başsavcılığı, Flu TV’nin sahibi yönetmen İlker Canikligil hakkında hakkında Star Wars filminden yaptığı gönderme nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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AK Partililere yönelik tepki çeken 'Star Wars' göndermesi! Youtube yayıncısı hakkında harekete geçildi AK Partililere yönelik tepki çeken 'Star Wars' göndermesi! Youtube yayıncısı hakkında harekete geçildi

GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam(Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alındı.

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Gözaltı
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