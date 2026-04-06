Steam'de devrim gibi yenilik! "Acaba bu oyun kasar mı?" derdi bitiyor

Bir oyun piyasaya sürülmeden önce, genellikle oyunun arkasındaki şirket veya şirketler, o oyunun sistem gereksinimlerini yayınlar. Böylece oyuncular, bilgisayarlarının donanım özelliklerine dayanarak oyundan nasıl bir performans alabileceklerine dair faydalı bir bilgi edinmiş olur. Ancak Valve'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, sistem gereksinimlerinin sonunu getirebilir.

KODLARIN ARASINDA BULUNDU

Tweak Town'da yer alan habere göre, Steam İstemcisi kodlarında daha önce orada olmayan yeni bir satır tespit edildi. Buna göre, bu satırda "Diğer kullanıcıların kare hızlarına dayalı olarak tahmini kare hızlarının bir tablosunu almak için bir Uygulama ve bir PC yapılandırması seçin." ifadesi yer alıyordu.

Bu kod satırı, kullanıcıların kendi sistem özelliklerine göre her oyun için tahmini performans verilerini elde etmek amacıyla yeni bir Steam Mağazası aracını kullanabileceklerini gösteriyor.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ TARİH OLABİLİR

Bu özelliğin herkese açık halde sunulmasının; PC oyuncularının yanı sıra Steam Deck ve yakında çıkacak olan Steam Machine kullanıcıları için de bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca yeni sistemin, oyun geliştiricileri tarafından yayınlanan "önerilen sistem gereksinimleri" devrini büyük ihtimalle sona erdirmesi bekleniyor. Kullanıcıların bunun yerine, söz konusu özelliği kullanarak, satın almak istedikleri oyunda nasıl bir performans seviyesi bekleyebilecekleri konusunda çok daha net bir fikre sahip olmaları öngörülüyor.

Bu durum satın alma kararlarında da önemli bir rol oynayabilir. Bir kullanıcının, herhangi bir oyunun bilgisayarında iyi çalışıp çalışmadığını önceden bilmesi, söz konusu oyunun bilgisayarda iyi çalışmayabileceğini fark edip ona para harcamaktan vazgeçmesini sağlayabilir ve böylece yaşanacak pişmanlıkların büyük oranda önüne geçilebilir.

"DİĞER KULLANICILARIN VERİLERİ KULLANILACAK"

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, tahmini performans verilerinin diğer kullanıcıların kare hızlarına dayandırılacağı kısmı. Bu, "muhtemelen" Valve'ın bu özelliği iyileştirmek için dünya çapındaki Steam kullanıcılarından daha ayrıntılı performans verileri toplayacağı anlamına geliyor.

Valve kısa süre önce de SteamOS kullanıcılarına FPS izlemenin anonim olarak yapılmasına izin verip vermeyeceklerini soran bir uyarı göstermeye başlamıştı.

Merak edilen bir diğer nokta ise Valve'in, giderek yaygınlaşan FSR ve DLSS gibi yükseltme teknolojilerini kullanırken FPS verilerini nasıl işleyeceği. Ancak Valve bu özelliği henüz resmi olarak duyurmadığı için hem bu gibi konularda hem diğer konularda henüz kesin bir bilgi yok.